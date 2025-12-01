Nouméa Féérie Léo et Guy Raguin Nouméa
Kiosque à Musique Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-12-23 18:00:00
fin : 2025-12-23 18:50:00
2025-12-23
Toujours aussi drôles et surprenants, Guy Raguin et Léo mettent de la magie sous le kiosque à musique !
Kiosque à Musique Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15
English :
As funny and surprising as ever, Guy Raguin and Léo create magic under the bandstand!
L'événement Nouméa Féérie Léo et Guy Raguin Nouméa a été mis à jour le 2025-12-03