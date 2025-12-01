Nouméa Féérie Les têtes en l’air en concert Nouméa

Nouméa Féérie Les têtes en l’air en concert

Kiosque à Musique Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-12-17 18:45:00

fin : 2025-12-17 19:15:00

2025-12-17

Chansons, histoires, blagues et devinettes s’entrecroisent dans ce spectacle, comme une invitation à changer d’air et à se reconnecter à ce qu’il y a de plus précieux l’enfance.

Kiosque à Musique Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15

Songs, stories, jokes and riddles intertwine in this show, like an invitation to get away from it all and reconnect with that most precious of things: childhood.

