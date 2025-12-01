Nouméa Féérie Los magnificos Nouméa
Kiosque à Musique Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-12-18 18:00:00
fin : 2025-12-18 18:50:00
2025-12-18
Pépito Gonzalès, crooner, illusionniste et roi des loosers, enchaîne des numéros surprenants, accompagné de son fidèle assistant Bernardo, souffre-douleur consentant.
Kiosque à Musique Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15
English :
Pépito Gonzalès, crooner, illusionist and king of the losers, performs a series of surprising acts, accompanied by his faithful assistant Bernardo, a willing whipping boy.
