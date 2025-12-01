Nouméa Féérie Los magnificos Nouméa

Nouméa Féérie Los magnificos

Kiosque à Musique Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-12-18 18:00:00

fin : 2025-12-18 18:50:00

2025-12-18

Pépito Gonzalès, crooner, illusionniste et roi des loosers, enchaîne des numéros surprenants, accompagné de son fidèle assistant Bernardo, souffre-douleur consentant.

Kiosque à Musique Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie

Pépito Gonzalès, crooner, illusionist and king of the losers, performs a series of surprising acts, accompanied by his faithful assistant Bernardo, a willing whipping boy.

