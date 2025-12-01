Nouméa Féérie Marché de Noël

Place des Cocotiers Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-23 21:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Rendez-vous Place de la Marne, du 14 au 23 décembre, et retrouvez une trentaine d’artisans calédoniens des secteurs de l’art et de l’alimentation.

.

Place des Cocotiers Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15

English :

Visit Place de la Marne, from December 14 to 23, and discover some thirty Caledonian artisans from the art and food sectors.

L’événement Nouméa Féérie Marché de Noël Nouméa a été mis à jour le 2025-11-29 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie