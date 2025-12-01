Nouméa Féérie Marché de Noël Nouméa
Place des Cocotiers Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-23 21:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Rendez-vous Place de la Marne, du 14 au 23 décembre, et retrouvez une trentaine d’artisans calédoniens des secteurs de l’art et de l’alimentation.
Place des Cocotiers Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15
English :
Visit Place de la Marne, from December 14 to 23, and discover some thirty Caledonian artisans from the art and food sectors.
