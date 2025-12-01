Nouméa Féérie Monte et souris Nouméa
Kiosque à Musique Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-12-17 18:00:00
fin : 2025-12-17 18:35:00
2025-12-17
Jouer, compter, tourner, se tromper, lire, sauter, dessiner… Apprendre en jouant et jouer à apprendre, en prenant plaisir à chaque instant.
Kiosque à Musique Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15
English :
Play, count, turn, make mistakes, read, jump, draw? Learn by playing and play to learn, enjoying every moment.
