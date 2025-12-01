Nouméa Féérie Noël Nouméa
Nouméa Féérie Noël

Kiosque à Musique Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-12-21 18:30:00
fin : 2025-12-21 19:15:00
2025-12-21
Nivane Fouad et sa troupe d’enfants violonistes vous plongent au coeur de la magie des fêtes en interprétant les plus grands classiques de Noël !
Kiosque à Musique Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15
English :
Nivane Fouad and her troupe of children?s violinists plunge you into the heart of holiday magic with their renditions of the greatest Christmas classics!
