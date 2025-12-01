Nouméa Féérie Noël Nouméa

Nouméa Féérie Noël

Début : 2025-12-21 18:30:00

fin : 2025-12-21 19:15:00

2025-12-21

Nivane Fouad et sa troupe d’enfants violonistes vous plongent au coeur de la magie des fêtes en interprétant les plus grands classiques de Noël !

Kiosque à Musique Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15

Nivane Fouad and her troupe of children?s violinists plunge you into the heart of holiday magic with their renditions of the greatest Christmas classics!

