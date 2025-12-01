Nouméa Féérie SOS princesse en détresse Nouméa
Kiosque à Musique Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 18:45:00
2025-12-20
Dans un royaume lointain, quelque part entre les étoiles et les rêves, vit Stella, une jeune princesse curieuse et courageuse.
Kiosque à Musique Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15
English :
In a faraway kingdom, somewhere between the stars and dreams, lives Stella, a curious and courageous young princess.
