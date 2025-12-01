Nouméa Féérie Spectacles de Noël

Place des Cocotiers Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-23 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Du 13 au 23 décembre, à partir de 18h00, la ville de Nouméa vous offre des spectacles gratuits, au Kiosque à Musique, Place des Cocotiers.

Place des Cocotiers Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15

English :

From December 13 to 23, from 6:00 pm, the city of Nouméa is offering free shows at the Kiosque à Musique, Place des Cocotiers.

L’événement Nouméa Féérie Spectacles de Noël Nouméa a été mis à jour le 2025-11-29 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie