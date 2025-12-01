Nouméa Féérie Spectacles de Noël Nouméa
Place des Cocotiers Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-23 20:00:00
2025-12-13
Du 13 au 23 décembre, à partir de 18h00, la ville de Nouméa vous offre des spectacles gratuits, au Kiosque à Musique, Place des Cocotiers.
+687 27.31.15
English :
From December 13 to 23, from 6:00 pm, the city of Nouméa is offering free shows at the Kiosque à Musique, Place des Cocotiers.
