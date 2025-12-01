Nouméa Féérie Unis-Vers

Kiosque à Musique Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:15:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Bienvenue dans la féerie de Noël, un univers de magie, de musique et d’enfance !

.

Kiosque à Musique Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15

English :

Welcome to the enchantment of Christmas, a world of magic, music and childhood!

L’événement Nouméa Féérie Unis-Vers Nouméa a été mis à jour le 2025-12-03 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie