NOUMINM EK ZOT ! Sète

NOUMINM EK ZOT !

Quai des Moulins Sète Hérault

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Restitution de la rencontre des classes d’accordéon et de Création Musicale numérique du C.R.I avec le groupe NOUMINM

Restitution de la rencontre des classes d’accordéon et de Création Musicale numérique du C.R.I avec le groupe NOUMINM, formation composée par René Lacaille, accordéoniste renommé originaire de l’île de la Réunion et Pascal Alletto, instruments électroniques.NOUMINM placera les élèves dans sa démarche d’hybridation des idiomes musicaux de la Réunion avec des sonorités électroniques. Accordéon, improvisation, Maloya, transformation sonore et création collective sont au programme.Direction: Magali Boissier et Pascal AllettoGratuit Réservation indispensable .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 30

English :

Restitution of the meeting of the accordion and digital music creation classes of the C.R.I with the group NOUMINM

