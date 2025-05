Nounou Dating – Salles des mariages Bastide de Fontvieille Route des 4 saisons Allauch, 17 mai 2025 09:30, Allauch.

Bouches-du-Rhône

Nounou Dating Samedi 17 mai 2025 de 9h30 à 12h. Salles des mariages Bastide de Fontvieille Route des 4 saisons Allauch Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-17 09:30:00

fin : 2025-05-17 12:00:00

2025-05-17

Rencontre entre parents et assistantes maternelles.

Vous êtes à la recherche d’une assistante maternelle pour votre enfant ou futur enfant ? La Ville d’Allauch organise une rencontre entre les parents et les assistantes maternelles d’Allauch le samedi 17 mai à la Salle de Fontvieille (780, route des 4 saisons).



De 9h30 à 12h, venez rencontrer les assistantes maternelles de la commune ainsi que les professionnels du Relais Petite Enfance, à Allauch.



Entrée libre et gratuite.



Besoin de renseignements ?

Contactez le Relais Petite Enfance,

Avenue Jean Moulin, 13190 Allauch

Par téléphone 04 86 67 46 50

Par mail rpe@allauch.com .

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Meeting between parents and childminders.

German :

Treffen von Eltern und Kinderbetreuerinnen.

Italiano :

Un incontro tra genitori e assistenti all’infanzia.

Espanol :

Un encuentro entre padres y cuidadores de niños.

