« Nour Acte II, une célébration poétique et musicale de la langue arabe » | Spectacle L’Institut du Monde Arabe Paris

La poésie arabe occupe une place centrale dans le champ littéraire de la culture arabe. Chaque époque y a trouvé une voix : celle des poètes célébrant l’amour, l’érotisme et la nature, des mystiques cherchant l’extase, des peuples en lutte et leurs porte-paroles chantant la résistance. Des maqâm classiques au chaabi et au melhoun, des vers des grands poètes arabes et andalous aux refrains populaires, la langue arabe tisse des liens intimes entre le passé et le présent, entre le mythe et le quotidien…

Le spectacle Nour, créé à l’occasion de la dernière édition du Festival d’Avignon, dont la langue invitée était l’arabe, s’articule autour de thèmes fondateurs tels que l’amour, la spiritualité, la nature et la résistance, incarnés par des performances, lectures, projections et musique. Chacun.e est invité à vivre, intensément, la beauté de la langue arabe le temps d’un soir.

Avec (distribution en cours) : Abo Gabi, Mohammed Al Qudwa, Rim Battal, Walid Ben Selim, Naïssam Jalal, Nidhal Jaoua, Ahmad Katlesh, Ayad et Sary Khalifé, Hala Mohammad, Jumana Mustapha

Direction artistique : Julien Colardelle (Souffle collectif)

Consultants poésie : Rima Abdul-Malak et Farouk Mardam-Bey

Coproduction : Institut du monde arabe avec le soutien de Abu Dhabi Arabic Language Centre et le Festival d’Avignon

Avec le soutien de : Souffle collectif

Créé lors de l’édition 2025 du Festival d’Avignon, le spectacle Nour, une célébration poétique et musicale de la langue arabe fait l’objet d’une adaptation inédite dans le cadre de « L’IMA fait son festival ! »

Le mardi 02 décembre 2025

de 19h00 à 20h00

payant

De 12 à 22 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-02T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-02T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-02T19:00:00+02:00_2025-12-02T20:00:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/nour-acte-ii-celebration-poetique-et-musicale-langue-arabe-spectacle +33140513838