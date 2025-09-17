Nourrices d’hier, assistantes maternelles d’aujourd’hui exposition Place Benigne Fournier Sombernon

Nourrices d’hier, assistantes maternelles d’aujourd’hui exposition Place Benigne Fournier Sombernon mercredi 17 septembre 2025.

Nourrices d’hier, assistantes maternelles d’aujourd’hui exposition

Place Benigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-09-17

Exposition photographique qui met en lumière les assistantes maternelles à travers un reportage photographique qui capture leur quotidien, leurs gestes, et leur engagement. En vis-à-vis, des images anciennes créent un dialogue visuel entre les pratiques du passé et la professionnalisation du métier d’assistante maternelle aujourd’hui.

Cette exposition est le fruit d’un travail collaboratif entre l’association des Amis du Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique d’Alligny-en-Morvan, les Relais Petite Enfance, le photographe Guillaume Dréau et la sociologue Caroline Ibos.

Exposition proposée par le réseau des bibliothèques Ouche et Montagne et la bibliothèque de Sombernon dans le cadre du festival « Coup de contes en Côte d’Or », organisé par la Médiathèque Côte d’Or, sur le thème « Amour et désamours »

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la bibliothèque .

Place Benigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté biblio.sombernon@ouche-montagne.fr

English : Nourrices d’hier, assistantes maternelles d’aujourd’hui exposition

German : Nourrices d’hier, assistantes maternelles d’aujourd’hui exposition

Italiano :

Espanol :

L’événement Nourrices d’hier, assistantes maternelles d’aujourd’hui exposition Sombernon a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Ouche et Montagne