Nourrir 10 milliards d’humains ? Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Nourrir 10 milliards d’humains ?

Mardi 3 février 2026 de 18h à 20h. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-03 18:00:00

fin : 2026-02-03 20:00:00

2026-02-03

A l’heure où la Terre s’appauvrit en sols fertiles, en biodiversité et en pensées vivifiantes, il devient urgent de repenser les enjeux de l’alimentation.

Il est régulièrement question de la menace que la croissance de la population mondiale ferait peser sur le bien être en général et sur la sécurité alimentaire en particulier, et ce, depuis la publication de l’Essai sur le principe de population de Malthus en 1798. Pour Jacques Véron, les clés du débat population-subsistances sont l’environnement et le développement.







S’il semble en effet possible de nourrir les quelque 10 milliards d’humains que la terre pourrait compter en 2100, deux défis demeurent nous dit-il. Peut-on accroître les rendements agricoles sans détériorer davantage l’environnement ? Comment satisfaire les besoins des populations très démunies sur un plan financier ?







Si l’on peut mettre en œuvre des solutions, transformer des systèmes alimentaires exige du temps. Des expériences originales comme celles de fermes agroécologiques permettent d’échapper à la vision sombre de l’avenir à laquelle sembleraient naturellement conduire les évolutions démographiques attendues.







Conférence du démographe Jacques Véron et apéro Mundi en partenariat avec Marcelle, média de solutions. .

English :

At a time when the Earth is becoming depleted of fertile soils, biodiversity and life-giving thoughts, it is becoming urgent to rethink the challenges of food.

German :

In einer Zeit, in der die Erde an fruchtbaren Böden, Biodiversität und belebenden Gedanken verarmt, ist es dringend notwendig, die Herausforderungen der Ernährung neu zu überdenken.

Italiano :

In un momento in cui la Terra si sta impoverendo in termini di terreni fertili, biodiversità e pensieri vivificanti, è urgente ripensare le questioni che riguardano il cibo.

Espanol :

En un momento en que la Tierra se empobrece en cuanto a suelos fértiles, biodiversidad y pensamientos que dan vida, urge replantearse las cuestiones que rodean a la alimentación.

