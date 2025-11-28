Nourrir, ce n’est pas alimenter La Fabulerie Marseille 1er Arrondissement

Nourrir, ce n’est pas alimenter

Vendredi 28 novembre 2025 de 19h à 21h30. La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

A l’heure où la Terre s’appauvrit en sols fertiles, en biodiversité et en pensées vivifiantes, il devient urgent de repenser les enjeux de l’alimentation.

Tandis qu’ aliment vient du latin aller , bouger, se mouvoir et hérite de ce terme une connotation mécanique, nourriture vient de nureture , c’est-à-dire éduquer, élever, instruire. Ses caractéristiques matérielles et spirituelles sont indissociables. Contrairement à l’aliment qui souvent ne nourrit pas, et dont l’agro-industrie nous a imposé l’uniformisation et la standardisation, la nourriture possède des formes extrêmement diversifiées qui toutes sont corrélées à un art de vivre, à des traditions, à des goûts et à des savoir-faire, à des sciences et à des techniques, bref à des cultures variées.





Or, rapporter la nourriture à la pluralité humaine, c’est associer à une nécessité, celle de manger, une forme de liberté, d’inventivité et de créativité.





La philosophe Joëlle Zask souhaite ici montrer que nourriture et liberté sont indissociables.





Contrairement à l’aliment, la nourriture joue un rôle d’individualisation et favorise la libre association. Sous cet angle, elle devient un enjeu politique de premier plan. Bien qu’elle soit la grande oubliée des théories et pratiques de la démocratie actuelle, je voudrais revenir sur un certain nombre de philosophies qui ont fait de la production et de la distribution la nourriture, les formes les plus fondamentales de l’autogouvernement démocratique. .

English :

At a time when the Earth is becoming depleted of fertile soils, biodiversity and life-giving thoughts, it is becoming urgent to rethink the challenges of food.

German :

In einer Zeit, in der die Erde an fruchtbaren Böden, Biodiversität und belebenden Gedanken verarmt, ist es dringend notwendig, die Herausforderungen der Ernährung neu zu überdenken.

Italiano :

In un momento in cui la Terra si sta impoverendo in termini di terreni fertili, biodiversità e pensieri vivificanti, è urgente ripensare le questioni che riguardano il cibo.

Espanol :

En un momento en que la Tierra se empobrece en cuanto a suelos fértiles, biodiversidad y pensamientos que dan vida, urge replantearse las cuestiones que rodean a la alimentación.

