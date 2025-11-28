Nourrir et relier les mondes La Fabulerie Théâtre Joliette Cosquer Méditerranée Marseille 1er Arrondissement

Nourrir et relier les mondes

Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 19h.

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 14h et à partir de 16h30.

Lundi 2 février 2026 à partir de 19h.

Mardi 3 février 2026 à partir de 18h.

Mercredi 4 février 2026 à partir de 19h.

Jeudi 5 février 2026 à partir de 19h.

Vendredi 6 février 2026 à partir de 18h.

Samedi 7 février 2026 à partir de 15h, à partir de 17h, à partir de 20h et à partir de 11h. La Fabulerie Théâtre Joliette Cosquer Méditerranée BMVR Alcazar Journal La Provence Espace Bargemon Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

11e saison Opera Mundi à Marseille.

A l’heure où la Terre s’appauvrit en sols fertiles, en biodiversité et en pensées vivifiantes, il devient urgent de repenser les enjeux de l’alimentation.







Nourrir le monde ? Cette expression, longtemps instrumentalisée pour justifier le recours massif aux intrants chimiques doit être retournée dans son sens profond. Nourrir le monde ne devrait jamais signifier l’empoisonner, l’épuiser ou le standardiser. Au contraire, cela devrait préserver ce qui relie et conditionne l’existence d’une pluralité de mondes .

Se nourrir est un acte nécessaire, vital, fondé sur des relations inter-espèces réciproques.



Cet acte repose sur une symbiose mutualiste, une somme complexe d’interdépendances où chaque partie humain, vivant nonhumain, terre trouve un bénéfice à coopérer et à s’épanouir ensemble.





Nourrir ne se limite pas ainsi à produire de la nourriture c’est à la fois faire vivre, alimenter les corps, mais aussi insuffler des idées, des récits, des visions. Cela suppose bien plus que de l’abondance calorique il s’agit de nourrir avec du sens, du soin, du vivant, des savoirs situés, des gestes justes et des idées fécondes. .

La Fabulerie Théâtre Joliette Cosquer Méditerranée BMVR Alcazar Journal La Provence Espace Bargemon Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

11th Opera Mundi season in Marseille.

German :

11. Opera Mundi-Saison in Marseille.

Italiano :

undicesima stagione dell’Opera Mundi a Marsiglia.

Espanol :

11ª temporada de Opera Mundi en Marsella.

