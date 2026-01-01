Nourrir les oiseaux en hiver La prise Saint-Hilaire-de-Chaléons
Nourrir les oiseaux en hiver La prise Saint-Hilaire-de-Chaléons mercredi 14 janvier 2026.
Nourrir les oiseaux en hiver
La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique
Début : 2026-01-14 11:00:00
fin : 2026-02-25 12:00:00
2026-01-14 2026-01-21 2026-02-18 2026-02-25
Venez réveiller votre créativité en participant à cet atelier original !
Rendez-vous à la ferme à cultures de Saint-Hilaire-de-Chaléons !
Au programme
Fabrication de supports de nourriture pour aider les oiseaux lors des grands froids
Pratique
réservation auprès de l’association par mail ou par téléphone
dès 5 ans
atelier enfant ou parent/grand-parent enfant
le matériel est fourni
les participants repartent avec leurs créations
tarif solo 12€ tarif duo 15€
Créativité et partage seront au rendez-vous !
La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 29 07 31 contact@lorinnature.com
English :
Come and awaken your creativity with this original workshop!
See you at the Saint-Hilaire-de-Chaléons crop farm!
