NOURRIR SON CORPS & SON ESPRIT Vélieux
NOURRIR SON CORPS & SON ESPRIT Vélieux vendredi 12 juin 2026.
Vélieux
NOURRIR SON CORPS & SON ESPRIT
Domaine de Lacan Vélieux Hérault
Tarif : 167 – 167 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-12
Une immersion mêlant méditation, pratiques corporelles douces et préparation collective d’un repas végétarien. Une journée pour ralentir, retrouver de l’énergie et cultiver une relation plus consciente à son corps et à son alimentation.
Cette journée propose une approche globale du bien‑être, en réunissant pratiques méditatives, mouvements doux et préparation d’un repas végétarien partagé. Elle invite à ralentir, à écouter les besoins du corps et à apaiser l’esprit grâce à des temps guidés, des explorations sensorielles et des moments d’échange.
Les participants découvrent comment la pleine présence peut transformer la manière de cuisiner, de manger et de se relier à soi. Les pratiques corporelles favorisent l’ancrage, la détente et une meilleure circulation de l’énergie. La préparation du repas devient un acte conscient, simple et joyeux, soutenu par l’attention collective.
Accessible à tous, cette journée offre un espace chaleureux pour se ressourcer, retrouver de la clarté et repartir avec des outils concrets pour nourrir son équilibre au quotidien.
Contenu de la journée**
– Méditation guidée
– Pratiques corporelles douces
– Préparation collective d’un repas végétarien
– Repas partagé
– Temps d’échange et d’intégration
3 BONNES RAISONS
1. Une journée complète pour se reconnecter à son corps et à son énergie.
2. Une approche simple et accessible mêlant méditation, mouvement et cuisine.
3. Un moment convivial pour apprendre à nourrir son équilibre au quotidien. .
Domaine de Lacan Vélieux 34220 Hérault Occitanie +33 6 33 42 83 46 lydiathourault@protonmail.com
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English :
An immersion combining meditation, gentle body practices and the collective preparation of a vegetarian meal. A day to slow down, regain energy and cultivate a more conscious relationship with your body and food.
L’événement NOURRIR SON CORPS & SON ESPRIT Vélieux a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC