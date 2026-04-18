NOURRIR SON CORPS & SON ESPRIT Vélieux

Vélieux

NOURRIR SON CORPS & SON ESPRIT

Domaine de Lacan Vélieux Hérault

Tarif : 167 – 167 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-12

Une immersion mêlant méditation, pratiques corporelles douces et préparation collective d’un repas végétarien. Une journée pour ralentir, retrouver de l’énergie et cultiver une relation plus consciente à son corps et à son alimentation.

Cette journée propose une approche globale du bien‑être, en réunissant pratiques méditatives, mouvements doux et préparation d’un repas végétarien partagé. Elle invite à ralentir, à écouter les besoins du corps et à apaiser l’esprit grâce à des temps guidés, des explorations sensorielles et des moments d’échange.

Les participants découvrent comment la pleine présence peut transformer la manière de cuisiner, de manger et de se relier à soi. Les pratiques corporelles favorisent l’ancrage, la détente et une meilleure circulation de l’énergie. La préparation du repas devient un acte conscient, simple et joyeux, soutenu par l’attention collective.

Accessible à tous, cette journée offre un espace chaleureux pour se ressourcer, retrouver de la clarté et repartir avec des outils concrets pour nourrir son équilibre au quotidien.

Contenu de la journée**

– Méditation guidée

– Pratiques corporelles douces

– Préparation collective d’un repas végétarien

– Repas partagé

– Temps d’échange et d’intégration

3 BONNES RAISONS

1. Une journée complète pour se reconnecter à son corps et à son énergie.

2. Une approche simple et accessible mêlant méditation, mouvement et cuisine.

3. Un moment convivial pour apprendre à nourrir son équilibre au quotidien. .

Domaine de Lacan Vélieux 34220 Hérault Occitanie +33 6 33 42 83 46 lydiathourault@protonmail.com

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English :

An immersion combining meditation, gentle body practices and the collective preparation of a vegetarian meal. A day to slow down, regain energy and cultivate a more conscious relationship with your body and food.

L’événement NOURRIR SON CORPS & SON ESPRIT Vélieux a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC