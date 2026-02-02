Nourrissage des animaux à la ferme Kieffer Limersheim

Nourrissage des animaux à la ferme Kieffer

Lieu dit Auf Rotzen Limersheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-04-01

fin : 2026-10-31

Venez participer à un moment important de notre journée, le nourrissage de nos animaux.

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir sur notre exploitation. Essentiellement céréalière (pas d’élevage, ou de transformation sur la ferme), l’accueil des visiteurs sur notre ferme nous permet de dialoguer sur notre métier et de faire découvrir notre univers.

Vous pourrez découvrir la ferme à travers différentes activités et visites. Pour la période estival nous proposons un labyrinthe de maïs en journée ou lors des soirées nocturnes, la découverte des animaux et leur nourrissage. Des ateliers de vanneries sont également mis en place.

Les anniversaires à la ferme sont proposés toute l’année ainsi que des chasses aux oeufs pour Pâques. .

Lieu dit Auf Rotzen Limersheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 66 96 87 fermekieffer@gmail.com

English :

Come and participate in an important moment of our day, the feeding of our animals.

