Nourrissage des oiseaux en hiver Bouhans-et-Feurg

Nourrissage des oiseaux en hiver

Salle polyvalente Bouhans-et-Feurg Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15 11:30:00

Date(s) :

2025-11-15

La Communauté de Communes Val de Gray organise, en partenariat avec le CPIE Vallée de l’Ognon, une nouvelle animation nature ouverte à tous.

Animée par Régis Roussel, cette séance portera sur le nourrissage des oiseaux en hiver.

Un temps d’échange convivial pour découvrir les bonnes pratiques à adopter afin d’aider les oiseaux durant la saison froide.

Inscription souhaitée. .

Salle polyvalente Bouhans-et-Feurg 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 58 69 environnement@cc-valdegray.fr

