Nourrissage des oiseaux en hiver Bouhans-et-Feurg
Nourrissage des oiseaux en hiver Bouhans-et-Feurg samedi 15 novembre 2025.
Nourrissage des oiseaux en hiver
Salle polyvalente Bouhans-et-Feurg Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-15 11:30:00
Date(s) :
2025-11-15
La Communauté de Communes Val de Gray organise, en partenariat avec le CPIE Vallée de l’Ognon, une nouvelle animation nature ouverte à tous.
Animée par Régis Roussel, cette séance portera sur le nourrissage des oiseaux en hiver.
Un temps d’échange convivial pour découvrir les bonnes pratiques à adopter afin d’aider les oiseaux durant la saison froide.
Inscription souhaitée. .
Salle polyvalente Bouhans-et-Feurg 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 58 69 environnement@cc-valdegray.fr
English : Nourrissage des oiseaux en hiver
German : Nourrissage des oiseaux en hiver
Italiano :
Espanol :
L’événement Nourrissage des oiseaux en hiver Bouhans-et-Feurg a été mis à jour le 2025-10-23 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY