NOURRISSONS NOS MUSCLES CONFÉRENCE Ciné-Théatre LA FORGE Villefort

NOURRISSONS NOS MUSCLES CONFÉRENCE

Ciné-Théatre LA FORGE 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Une conférence et des ateliers autour du bien vieillir !

Animée par Valérie Taupin et Elsa Daveau-Violet, cette conférence abordera les liens entre alimentation, masse musculaire et santé bucco-dentaire.

Conférence Accès libre, sans réservation

Le Foyer Rural de Pourcharesses–Villefort vous propose un programme d’ateliers et conférences nourrissons nos muscles dans le cadre de la semaine nationale de la dénutrition.

Au programme

Conférence & ateliers “Bien vieillir” le 21 novembre de 17h à 19h au ciné-théâtre la Forge

Animée par Valérie Taupin et Elsa Daveau-Violet, avec l’intervention de spécialistes, la conférence abordera les liens entre

alimentation, masse musculaire, santé bucco-dentaire

– Ateliers pratiques

Des séances alliant préparation de repas et activité physique adaptée auront lieu

Lundi 24 novembre

Lundis 1er, 8 et 15 décembre

À La Loco-Motive 48 et à la Halle des sports

Pensez à réserver pour les ateliers au 07 56 86 52 78 .

+33 7 56 86 52 78

English :

A conference and workshops on ageing well!

Hosted by Valérie Taupin and Elsa Daveau-Violet, this conference will look at the links between diet, muscle mass and oral health.

Conference: free access, no reservation required

German :

Eine Konferenz und Workshops rund um das gute Älterwerden!

Die Konferenz wird von Valérie Taupin und Elsa Daveau-Violet geleitet und behandelt die Zusammenhänge zwischen Ernährung, Muskelmasse und Mundgesundheit.

Konferenz: Freier Zugang, keine Reservierung

Italiano :

Una conferenza e dei workshop per invecchiare bene!

Condotta da Valérie Taupin ed Elsa Daveau-Violet, questa conferenza analizzerà i legami tra dieta, massa muscolare e salute orale.

Conferenza: accesso libero, non è necessario prenotare

Espanol :

Conferencia y talleres sobre el envejecimiento

Presentada por Valérie Taupin y Elsa Daveau-Violet, esta conferencia analizará los vínculos entre la dieta, la masa muscular y la salud bucodental.

Conferencia: acceso libre, sin reserva previa

