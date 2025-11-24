NOURRISSONS NOS MUSCLES La Loco-Motive 48 Villefort
La Loco-Motive 48 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Début : 2025-11-24 17:00:00
fin : 2025-12-08 19:00:00
2025-11-24 2025-12-01 2025-12-08 2025-12-15
Ateliers pratiques Cuisine enrichie & Activité Physique Adaptée
4 séances les lundis 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre 2025
Sur résevation, limité à 20 participants
Inscription obligatoire avant le 14 novembre au 07 56 86 52 78
Dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition, le Foyer Rural de Pourcharesses-Villefort organise un programme d’actions labellisé par le Comité de lutte contre la dénutrition.
Ces ateliers associent
– Des recettes simples cuisinées en version classique et en version enrichie pour lutter contre la dénutrition sans perdre en convivialité.
– Des séances d’Activité Physique Adaptée (renforcement, équilibre, relaxation)
Inscription obligatoire avant le 14 novembre au 07 56 86 52 78 .
La Loco-Motive 48 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 56 86 52 78
English :
Enriched Cuisine & Adapted Physical Activity hands-on workshops
4 sessions on Mondays: November 24, December 1, 8 and 15, 2025
? By reservation, limited to 20 participants
? Registration required before November 14 on 07 56 86 52 78
German :
Praktische Workshops Rich Cuisine & Adapted Physical Activity (Angereicherte Küche und angepasste körperliche Aktivität)
4 Sitzungen am Montag: 24. November, 1., 8. und 15. Dezember 2025
? Auf Voranmeldung, begrenzt auf 20 Teilnehmer
? Anmeldung erforderlich bis zum 14. November unter 07 56 86 52 78
Italiano :
Laboratori pratici Cucina arricchita e attività fisica adattata
4 sessioni il lunedì: 24 novembre, 1, 8 e 15 dicembre 2025
? Su prenotazione, limitato a 20 partecipanti
? Iscrizione obbligatoria entro il 14 novembre al numero 07 56 86 52 78
Espanol :
Talleres prácticos Cocina enriquecida y actividad física adaptada
4 sesiones los lunes: 24 de noviembre, 1, 8 y 15 de diciembre de 2025
? Con reserva, limitado a 20 participantes
? Inscripción obligatoria antes del 14 de noviembre en el 07 56 86 52 78
