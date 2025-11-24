NOURRISSONS NOS MUSCLES La Loco-Motive 48 Villefort

NOURRISSONS NOS MUSCLES

La Loco-Motive 48 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Début : 2025-11-24 17:00:00

fin : 2025-12-08 19:00:00

2025-11-24 2025-12-01 2025-12-08 2025-12-15

Ateliers pratiques Cuisine enrichie & Activité Physique Adaptée

4 séances les lundis 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre 2025

Sur résevation, limité à 20 participants

Inscription obligatoire avant le 14 novembre au 07 56 86 52 78

Dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition, le Foyer Rural de Pourcharesses-Villefort organise un programme d’actions labellisé par le Comité de lutte contre la dénutrition.

Ateliers pratiques Cuisine enrichie & Activité Physique Adaptée

4 séances les lundis 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre 2025

Sur résevation, limité à 20 participants

Ces ateliers associent

– Des recettes simples cuisinées en version classique et en version enrichie pour lutter contre la dénutrition sans perdre en convivialité.

– Des séances d’Activité Physique Adaptée (renforcement, équilibre, relaxation)

Inscription obligatoire avant le 14 novembre au 07 56 86 52 78 .

La Loco-Motive 48 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 56 86 52 78

English :

Enriched Cuisine & Adapted Physical Activity hands-on workshops

4 sessions on Mondays: November 24, December 1, 8 and 15, 2025

? By reservation, limited to 20 participants

? Registration required before November 14 on 07 56 86 52 78

German :

Praktische Workshops Rich Cuisine & Adapted Physical Activity (Angereicherte Küche und angepasste körperliche Aktivität)

4 Sitzungen am Montag: 24. November, 1., 8. und 15. Dezember 2025

? Auf Voranmeldung, begrenzt auf 20 Teilnehmer

? Anmeldung erforderlich bis zum 14. November unter 07 56 86 52 78

Italiano :

Laboratori pratici Cucina arricchita e attività fisica adattata

4 sessioni il lunedì: 24 novembre, 1, 8 e 15 dicembre 2025

? Su prenotazione, limitato a 20 partecipanti

? Iscrizione obbligatoria entro il 14 novembre al numero 07 56 86 52 78

Espanol :

Talleres prácticos Cocina enriquecida y actividad física adaptada

4 sesiones los lunes: 24 de noviembre, 1, 8 y 15 de diciembre de 2025

? Con reserva, limitado a 20 participantes

? Inscripción obligatoria antes del 14 de noviembre en el 07 56 86 52 78

