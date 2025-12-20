NOUS AVONS EN COMMUN LA RESISTANCE – LE PARI Tarbes

NOUS AVONS EN COMMUN LA RESISTANCE Début : 2026-02-21 à 20:30. Tarif : – euros.

NOUS AVONS EN COMMUN LA RÉSISTANCE c’est avant tout une histoire de femmes, dont certaines entrent en Résistance. C’est aussi une histoire de lesbiennes dans laquelle les amours clandestines résonnent avec la clandestinité des vies de la lutte. Dans un cabaret saphique des années d’avant-guerre, où l’exubérance et la liberté sont de mise, Marthe et Francine, Judy ou Dolores ouvrent leurs histoires noyées dans la grande Histoire. LE COLLECTIF RUE DE LA COMMUNE, c’est la voix cristalline de Léa Noilhan, l’Extra-terrienne Aïda Sanchez, la Belle Armel Christelle Boizanté et la poétesse Mymytchell. Elles se retrouvent pour travailler autour de la mémoire chantée et servent les textes d’Anouck Colombani.INFORMATION BILLETTERIE :Pour les 6-14 ans (uniquement): les concerts sont désormais gratuits par réservation au 05 62 51 32 98 (sous réserve de places disponibles). Il faudra présenter la carte d’identité de votre enfant en billetterie le soir du concert pour retirer la place.

LE PARI 21 RUE GEORGES CLEMENCEAU 65000 Tarbes 65