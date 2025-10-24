Nous camperons ici – de et par Sébastien Barrier Mixt Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 20:00 – 21:15

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Théâtre / Musique À bord de son camion-instrument à voile, Sébastien Barrier offre une pause, un instantané, une célébration ! De sa cabine, il interpelle les gens, parle, chante et raconte, dans un spectacle drôle, grave et rassembleur. « Nous camperons ici », c’est la phrase que ne manquait jamais de prononcer, solennel et autoritaire, le cowboy en tête de file quand il annonçait, le bras levé, atteignant enfin la cime d’un vallon surplombant un lac, qu’il était temps de faire une pause après une longue, très longue journée de marche, d’errance ou de fuite à travers des paysages bien trop grands pour nous. Un évènement rassembleur, à la fois drôle, grave et chaleureux, peuplé de récits, de musiques et de chants qui nous relient et nous racontent. Le temps d’une pause, Sébastien Barrier livre un regard singulier sur le lieu qui l’accueille et explore avec poésie le vivant du spectacle. Durée : 1h15 Représentations dans le Jardin :vendredi 12 et samedi 13 juin 2026 à 20hdimanche 14 juin 2026 à 14h

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr