Nous, c’est Camélia Jordana par Trafic d’airs Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 20:30 – 23:00

Gratuit : non Entrée à partir de 10 euros (gratuit jusqu’à 4 ans)

La douceur d’une révolte en 25 chansons ! Découvrez « Nous, c’est Camélia », la nouvelle production musicale de l’association Trafic d’airs, salle du Jamet (CSC Bellevue) à Nantes, les samedi 25 janvier à 20h30 et dimanche 26 janvier à 15 h.Artiste aux multiples facettes, Camélia Jordana a su, par sa voix singulière, construire une identité musicale forte, tout en affirmant une parole engagée et citoyenne aux enjeux universels, avec une double exigence : émotion artistique et conscience collective.Lors de ces 2 concerts exceptionnels, 6 interprètes des ateliers de Trafic d’airs s’approprient le répertoire de Camélia Jordana à travers des arrangements originaux, entre dépouillement intimiste et réinventions rythmiques, pour mettre en musique et en lumière la singularité de son univers et de son parcours.A travers la relecture de ses chansons pour en révéler la force, la modernité et la résonance dans notre société, la troupe Trafic d’airs fait de chaque titre de Camélia Jordana une matière vivante, capable de résonner autrement selon les voix et les sensibilités qui s’en emparent.Retrouvez sur scène Bérengère, Laurence, Leslie, Manon, Maud et Serena, accompagnées de 4 musicien-nes professionnel-es : Sophie Chesnel (batterie), Benoît David (clavier), Hermel Jaworski (guitare) et Gaël Ventroux (basse).Direction artistique : Anne-Laure Château.Réservez vite… et invitez vos proches !

Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 44 22 bellevue@accoord.fr 0628237096 https://www.trafic-dairs.com



Afficher la carte du lieu Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet et trouvez le meilleur itinéraire

