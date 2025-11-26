NOUS C’EST LES AUTRES AUTRUCHE Toulouse

NOUS C’EST LES AUTRES Mercredi 26 novembre, 20h45 AUTRUCHE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T20:45:00 – 2025-11-26T22:00:00

Fin : 2025-11-26T20:45:00 – 2025-11-26T22:00:00

Théâtre d’improvisation.

Participation du public pour ébaucher l’histoire et le concept.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Théâtre d’improvisation