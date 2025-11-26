Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

NOUS C'EST LES AUTRES AUTRUCHE Toulouse mercredi 26 novembre 2025.

NOUS C'EST LES AUTRES Mercredi 26 novembre, 20h45 AUTRUCHE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-26T20:45:00 – 2025-11-26T22:00:00
Fin : 2025-11-26T20:45:00 – 2025-11-26T22:00:00

Théâtre d’improvisation.
Participation du public pour ébaucher l’histoire et le concept.
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Théâtre d’improvisation