Nous descendons d’Olympe… CSCS Mosaique Angoulême

Nous descendons d’Olympe…

CSCS Mosaique 17 rue Antoine de Saint-Exupéry Angoulême

2025-11-15 15:00:00

2025-11-15

2025-11-15

Dans le cadre de la 5ème édition du festival, le CSCS Mosaïque, en partenariat avec l’Association Régie Urbaine, vous invite pour la projection du film documentaire La domination masculine de Patrick Jean qui sera suivi d’un temps d’échange convivial.

+33 5 45 91 76 11

English :

As part of the 5th edition of the festival, CSCS Mosaïque, in partnership with Association Régie Urbaine, invites you to a screening of Patrick Jean’s documentary film La domination masculine , followed by a convivial discussion.

German :

Im Rahmen der 5. Ausgabe des Festivals lädt Sie das CSCS Mosaïque in Partnerschaft mit der Association Régie Urbaine zur Vorführung des Dokumentarfilms La domination masculine von Patrick Jean ein, an die sich ein geselliger Austausch anschließt.

Italiano :

Nell’ambito della quinta edizione del festival, il CSCS Mosaïque, in collaborazione con l’Associazione Régie Urbaine, vi invita alla proiezione del film documentario La domination masculine di Patrick Jean, seguita da una discussione conviviale.

Espanol :

En el marco de la 5ª edición del festival, el CSCS Mosaïque, en colaboración con la Asociación Régie Urbaine, le invita a la proyección del documental La domination masculine de Patrick Jean, seguida de un coloquio.

