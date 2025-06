« Nous étions debout et nous ne le savions pas! » à la Locomotive – Saillans 1 juillet 2025 07:00

Drôme

« Nous étions debout et nous ne le savions pas! » à la Locomotive Gare de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-01

fin : 2025-07-01

Date(s) :

2025-07-01

Spectacle de théâtre sur les récits de luttes citoyennes et aventures collectives. Texte vibrant et singulier !

.

Gare de Saillans 285 route de Crest

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

A theater show based on the stories of citizens’ struggles and collective adventures. A vibrant and singular text!

German :

Eine Theateraufführung über die Erzählungen von Bürgerkämpfen und kollektiven Abenteuern. Vibrierender und einzigartiger Text!

Italiano :

Uno spettacolo teatrale basato su storie di lotte e avventure collettive dei cittadini. Un testo vibrante e singolare!

Espanol :

Un espectáculo teatral basado en historias de luchas ciudadanas y aventuras colectivas. ¡Un texto vibrante y singular!

L’événement « Nous étions debout et nous ne le savions pas! » à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme