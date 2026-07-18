NOUS ÉTIONS UNE ARMÉE｜Lieu Chéri – 04 décembre 2026, Lieu Chéri, Bordeaux
vendredi 4 décembre 2026 · Lieu Chéri · Bordeaux
Informations pratiques
NOUS ÉTIONS UNE ARMÉE｜Lieu Chéri – 04 décembre 2026 Vendredi 4 décembre, 20h00 Lieu Chéri Gironde
16,10€ tarif Carte Jeune
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T23:00:00+01:00
Fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T23:00:00+01:00
Inclassable et viscéral, Nous Étions une Armée c’est une voix qui parle, crie et bouscule, portée par des guitares saisissantes et des boîtes à rythmes inarrêtables.
Ils livrent leur premier album « mais le ciel est sublime » (sorti en octobre 2025) en clair-obscur, où la mélancolie est percée d’une lumière irradiante avec une voix parlée-chantée qui tente de réconcilier les contraires. Lors de leurs concerts au dénouement presque sacrificiel, on comprend que la musique du duo, si elle doit toucher, nous touchera en plein cœur.
Après deux dates complètes au Point Éphémère et à la Maroquinerie, suivi des premières parties de Superbus, Benjamin Biolay ou encore Sam Sauvage, nous étions une armée continue son ascension et part en tournée dans toute la France !
Lieu Chéri Rue des Ateliers, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine
Retrouvez Nous Étions une Armée en concert au Lieu Chéri, à Bordeaux, le 04 décembre 2026.
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