Nous les chauves-souris de Marseille Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Nous les chauves-souris de Marseille
Du 11/10 au 31/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 9h à 18h.
sauf les jours fériés.
Du mardi au dimanche de 9h à 18h
Ouvertures exceptionnelles Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte.
Début : Lundi 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-12-31 18:00:00
2025-10-11
Rendez-vous au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille du 11 octobre au 31 décembre afin de découvrir l’exposition photo Nous les chauves-souris de Marseille .
À l’occasion de la Manifestation Le jour de la nuit .
Nouvelle exposition photographique sur les Chiroptères présents à Marseille est proposée au Muséum, cet automne.
En partenariat avec la Division de la Biodiversité (Direction de la Transition écologique, Pôle Transition écologique et environnementale, Service des Espaces naturels Biodiversité).
► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite
► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site des musées .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Visit the Marseille Natural History Museum from October 11 to December 31 to discover the Nous les chauves-souris de Marseille photo exhibition.
German :
Besuchen Sie vom 11. Oktober bis 31. Dezember das Muséum d’Histoire Naturelle in Marseille, um die Fotoausstellung Nous les chauves-souris de Marseille zu sehen.
Italiano :
Dall’11 ottobre al 31 dicembre, visitate il Museo di Storia Naturale di Marsiglia per scoprire la mostra fotografica Nous les chauves-souris de Marseille ( Noi, i pipistrelli di Marsiglia ).
Espanol :
Visite el Museo de Historia Natural de Marsella del 11 de octubre al 31 de diciembre para descubrir la exposición fotográfica Nous les chauves-souris de Marseille ( Nosotros, los murciélagos de Marsella ).
