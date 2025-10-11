Nous les chauves-souris de Marseille Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Nous les chauves-souris de Marseille Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement samedi 11 octobre 2025.

Nous les chauves-souris de Marseille

Du 11/10 au 31/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 9h à 18h.

sauf les jours fériés.

Du mardi au dimanche de 9h à 18h



Ouvertures exceptionnelles Lundi de Pâques, Jeudi de l’Ascension, Lundi de Pentecôte. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-12-31 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Rendez-vous au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille du 11 octobre au 31 décembre afin de découvrir l’exposition photo Nous les chauves-souris de Marseille .

À l’occasion de la Manifestation Le jour de la nuit .



Nouvelle exposition photographique sur les Chiroptères présents à Marseille est proposée au Muséum, cet automne.



En partenariat avec la Division de la Biodiversité (Direction de la Transition écologique, Pôle Transition écologique et environnementale, Service des Espaces naturels Biodiversité).





► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site des musées .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Visit the Marseille Natural History Museum from October 11 to December 31 to discover the Nous les chauves-souris de Marseille photo exhibition.

German :

Besuchen Sie vom 11. Oktober bis 31. Dezember das Muséum d’Histoire Naturelle in Marseille, um die Fotoausstellung Nous les chauves-souris de Marseille zu sehen.

Italiano :

Dall’11 ottobre al 31 dicembre, visitate il Museo di Storia Naturale di Marsiglia per scoprire la mostra fotografica Nous les chauves-souris de Marseille ( Noi, i pipistrelli di Marsiglia ).

Espanol :

Visite el Museo de Historia Natural de Marsella del 11 de octubre al 31 de diciembre para descubrir la exposición fotográfica Nous les chauves-souris de Marseille ( Nosotros, los murciélagos de Marsella ).

L’événement Nous les chauves-souris de Marseille Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-30 par Ville de Marseille