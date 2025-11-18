Nous, les héros Compiègne

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 17 – 17 – 23

17

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 20:30:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Clément Hervieu-Léger, récemment nommé à la tête de la Comédie-Française, met en scène Nous, les héros, de l’un des plus grands dramaturges français du XXe siècle Jean-Luc Lagarce. Une plongée dans le quotidien d’une troupe de théâtre itinérante, où amour et représailles vont se mêler…

À l’issue d’une représentation, une famille de comédiens sort de scène et regagne les loges. Elle s’apprête à célébrer les fiançailles entre Joséphine, la fille aînée du clan, et Raban, le jeune premier. Mais la cérémonie vire rapidement au règlement de compte…

Cette troupe itinérante, fauchée et exubérante, nous embarque à travers une histoire rythmée, aux dialogues vifs, ponctuée sur scène d’airs musicaux. Le tout porté ici avec fougue par une distribution de talent, dont Elsa Lepoivre, sociétaire de la Comédie-Française.

Écrite en 1993 par Jean-Luc Lagarce à destination de sa propre compagnie, cette pièce nous parle avec humour du théâtre et de la vie qui va avec. Le dramaturge invite le public dans l’intimité des comédiennes et des comédiens, du côté des coulisses, où les masques et les costumes tombent. S’il ne s’agit pas de sa pièce la plus connue, elle n’en est pas moins une des plus abouties et représentatives de son oeuvre. Un bel hommage que Clément Hervieu-Léger lui rend, 30 ans après sa disparition.

Un spectacle intime et saisissant où les mots s'enchaînent avec éclat !

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

