nous l’horizon resterons seul Médiathèque Edmond Rostand Paris samedi 29 novembre 2025.

récit d’une odyssée, Jean-François Spricigo et Fabrice Naud retracent les souvenirs d’immensités et d’émerveillement d’un “infini qui nous borde et nous déborde”.

Avec le programme Mondes nouveaux mis en œuvre par le Ministère de la Culture pour France Relance, en collaboration avec le Conservatoire du littoral, Jean-François Spricigo a parcouru l’île de la Réunion, Mayotte et la Guyane.

De balades en ballades, le lointain convie l’inaccessible en soi. Jean-François, artiste associé au CENTQUATRE-PARIS, représenté par la galerie Camera Obscura à Paris, Jean-François Spricigo et Fabrice Naud nous content, en mots, en sons et en images, l’écho des rencontres avec la nature, avec les humains et bien sûr avec les animaux d’Outre-mer.

“Il est à présent clair pour moi que je vais mourir, tout comme il m’est désormais évident combien la Vie – au-delà de toute comptabilité – jaillit en profondeur au clair de notre écoute, éprouve sa nécessité dans notre abandon, et confie sa grâce quand nous cessons de nous prendre pour l’auteur. Nul exotisme tant tout ramène à l’intime, il n’y a d’étranger que pour ceux qui ont fui leur évidence.

Pour tout cela merci, du fond du cœur, au plein de l’âme, avec vous à présent partager.“

Paru aux éditions du Bec en l’air, lauréat du prix Nadar, « nous l’horizon resterons seul » est une confidence d’amour à la Vie, en la Vie.

Violoniste formé au conservatoire à Bruxelles puis Paris, de formation scientifique, Fabrice Naud s’est radicalement orienté vers des formations rock au sortir de ses années classiques. Lors de soirées expérimentales à Paris il découvre le thérémine. Il mêle alors violon et thérémine pour ses créations sonores au théâtre ou lors de performances musicales (Beaubourg, maison de la Poésie…).

Pour l’édition 2025 de Monte le Son dédié aux instruments insolites, la médiathèque Edmond Rostand vous propose une performance musicale, poétique et photographique.

Le samedi 29 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris