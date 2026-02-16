Nous l’orchestre | Avant-première Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Nous l’orchestre | Avant-première

Mardi 3 mars 2026 de 20h30 à 22h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Rencontre avec le réalisateur Philippe Béziat. En présence du Conservatoire de Musique du Pays d’Arles, dans le cadre de la 3ème édition du Printemps du Méjan.

En partenariat avec l’association du Méjan.

Synopsis

Comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les 120 musiciens de l’Orchestre de Paris, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film plongé au cœur de la musique en train de se faire ; au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions, de la beauté.



De Philippe Béziat

Avec Klaus Mäkelä .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Meet the director Philippe Béziat. In the presence of the Arles Regional Music Conservatory, as part of the 3rd annual Printemps du Méjan festival.



In partnership with the Méjan association.

