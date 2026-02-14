Nous l’orchestre | Avant-première, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Nous l’orchestre | Avant-première Mardi 3 mars, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T20:30:00+01:00 – 2026-03-03T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-03T20:30:00+01:00 – 2026-03-03T22:30:00+01:00

Synopsis : Comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les 120 musiciens de l’Orchestre de Paris, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film plongé au cœur de la musique en train de se faire ; au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions, de la beauté.

Réalisation : Philippe Béziat

Casting : Klaus Mäkelä

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Rencontre avec le réalisateur Philippe Béziat. En présence du Conservatoire de Musique du Pays d’Arles dans le cadre de la 3e édition du Printemps du Méjan. En partenariat avec l’association du Méjan. Nous l’orchestre Philippe Béziat