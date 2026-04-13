Nous l’orchestre, Cinéma Studio 43, Dunkerque

Nous l’orchestre Vendredi 24 avril, 19h30 Cinéma Studio 43 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00

Cinéma Studio 43 Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France https://studio43.fr/ https://www.facebook.com/amis.studiodk

conférence de Bertrand Dupouy