Nous l’orchestre, Cinéma Studio 43, Dunkerque
Nous l’orchestre, Cinéma Studio 43, Dunkerque vendredi 24 avril 2026.
Nous l’orchestre Vendredi 24 avril, 19h30 Cinéma Studio 43 Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00
Cinéma Studio 43 Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France https://studio43.fr/ https://www.facebook.com/amis.studiodk
conférence de Bertrand Dupouy
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