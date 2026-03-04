Nous l’orchestre, en présence du réalisateur Philippe Béziat, Les Templiers, Montélimar

Nous l’orchestre, en présence du réalisateur Philippe Béziat, Les Templiers, Montélimar samedi 28 mars 2026.

Dans le cadre du Printemps Documentaire

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F574712/D1774710000/VF/2237656/ »}]
