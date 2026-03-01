Nous l’orchestre Printemps Documentaire Ciné Galaure Saint-Vallier

Nous l’orchestre Printemps Documentaire

Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Drôme

Début : 2026-03-29 18:15:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Vous êtes-vous déjà demandé comment se passe la collaboration au sein d’un orchestre ? Le réalisateur de Nous l’orchestre s’est infiltré entre les pupitres pour répondre à cette question !

Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

Have you ever wondered what it’s like to work together in an orchestra? The director of Nous l’orchestre went undercover to find out!

