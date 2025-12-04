Nous ne sommes pas du même monde Salle Robert de Lacaze Billère

Nous ne sommes pas du même monde

Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-12-13

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13



2025-12-13

Quand Adhémar et Léopoldine, que tout oppose, se croisent et que cette rencontre improbable repose sur un quiproquo, nul doute que les évènements cocasses et autres échanges percutants vont s’enchaîner sur un rythme endiablé, entrainant le spectateur dans un tourbillon de situations drôles et émouvantes, tendres et grinçantes, explorant avec finesse les relations entre hommes et femmes. .

Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 93 79 39 mazereau.catherine@neuf.fr

