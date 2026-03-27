Nous n’irons pas à l’opéra Salle de Spectacle Le Miroir Gujan-Mestras
Nous n’irons pas à l’opéra Salle de Spectacle Le Miroir Gujan-Mestras samedi 4 avril 2026.
Nous n’irons pas à l’opéra
Salle de Spectacle Le Miroir 7 Avenue des Loisirs Gujan-Mestras Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Demain, notre classe devait visiter l’opéra, et assister à une répétition. Hélas ! Le directeur vient de nous informer que la visite était annulée au dernier moment pour cause de travaux. Quelle déception ! Tant pis, nous irons juste nous promener en forêt… à moins que Monsieur Wagner, le chauffeur du car, n’en décide autrement !
L’équipe des enseignants et les élèves du conservatoire, vous proposent de découvrir cette œuvre de Julien Joubert.
Un moment d’évasion à ne pas manquer, pour accueillir le printemps en beauté ! Venez nombreux encourager nos jeunes musiciens !
4 avril à 16h
4 avril à 18h .
Salle de Spectacle Le Miroir 7 Avenue des Loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59
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English : Nous n’irons pas à l’opéra
L’événement Nous n’irons pas à l’opéra Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Gujan-Mestras
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