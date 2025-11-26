Nous quartier libre Champagnole

Nous quartier libre

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 20:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Six comédiens en situation de handicap nous embarquent dans une ode à la joie de vivre, improvisant au lendemain d’un carnaval, un monde à la hauteur de leurs désirs, à commencer par celui de liberté. Une démarche de théâtre libératrice, faite cheminement pour tous !

En lien avec un Établissement ou Services d’Aide par le Travail (ESAT), la compagnie Tout va bien ! porte depuis 2018 un projet artistique qui professionnalise, dans les métiers du spectacle vivant, douze personnes en situation de handicap mental ou psychique. Les six interprètes au plateau sont le produit de ce formidable partage. Réalisant qu’ils ne veulent plus de leur vie faite de normes, de regards, de masques, d’injonctions, ils s’inventent un autre monde que le public, au risque d’être aspiré, observe tel un tourbillon. Faisant le choix de l’auto-détermination, ils prennent la salle à témoin avec une fragilité qui fait toute la force du propos. Inspirée des réflexions d’illustres auteurs (Goethe, Érasme, Illich etc.), cette enquête théâtrale sur les expériences transformatrices, offre par les pouvoirs cathartiques du jeu la preuve irréfutable qu’au théâtre comme dans la vie, il ne faut jamais cesser d’y croire. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 03 03

