Nous, quartier libre Haguenau

mardi 20 janvier 2026

Nous, quartier libre

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-20 20:30:00

fin : 2026-01-20 22:00:00

Date(s) :

2026-01-20

Nous , quartier libre est une proposition de la compagnie Tout va bien !, qui a présenté à Haguenau La Passée en 2017 et Le reste est silence en 2021. Sa particularité est de mettre en scène des comédiens en situation de handicap mental, professionnalisés dans le cadre d’un Dispositif d’Accompagnement par un Service d’Aide par le Travail.

Pour créer ce spectacle, les artistes sont partis en quête du sens de la vie si d’aventure il y en avait un et sur la capacité pour l’homme, interrogeant ce sens, d’être heureux ou malheureux.

Six personnages, après un carnaval libérateur, retirent leurs masques après avoir tout lâché, renversé, expulsé, osé. Ils sont fatigués, vidés, mais prêts à affronter la banalité quotidienne, normale et normée, faite de ses obligations et de ses manques de possibles. Ce renversement carnavalesque pointe une envie de liberté. Laissez les interprètes explorer leur créativité sur scène et embarquez avec eux dans ce tourbillon festif, dans cette joyeuse farandole. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

Nous , quartier libre is proposed by the Tout va bien! company, which presented La Passée in Haguenau in 2017 and Le reste est silence in 2021. What makes it special is that it features actors with mental disabilities, professionally trained as part of a « Dispositif d?Accompagnement par un Service d?Aide par le Travail ».

German :

Nous , quartier libre ist ein Vorschlag der Theatergruppe Tout va bien!, die in Haguenau 2017 La Passée und 2021 Le reste est silence aufgeführt hat. Ihre Besonderheit besteht darin, dass sie Schauspieler mit geistiger Behinderung auf die Bühne bringt, die im Rahmen eines « Dispositif d’Accompagnement par un Service d’Aide par le Travail » professionalisiert wurden.

Italiano :

Nous , quartier libre è una produzione della compagnia Tout va bien! che ha presentato La Passée a Haguenau nel 2017 e Le reste est silence nel 2021. La particolarità è che vede la partecipazione di attori con disabilità mentale, formati professionalmente nell’ambito di un programma di sostegno gestito da un servizio di supporto al lavoro.

Espanol :

Nous , quartier libre es una producción de la compañía Tout va bien!, que presentó La Passée en Haguenau en 2017 y Le reste est silence en 2021. Lo que la hace especial es que cuenta con actores con discapacidad mental, que han sido formados profesionalmente como parte de un programa de apoyo dirigido por un servicio de apoyo basado en el trabajo.

