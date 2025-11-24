Nous récupérons vos anciens ordinateurs ! MJC maison de suède Rennes
Nous récupérons vos anciens ordinateurs ! MJC maison de suède Rennes lundi 24 novembre 2025.
Nous récupérons vos anciens ordinateurs ! MJC maison de suède Rennes 24 novembre 2025 – 5 juin 2026 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Vous avez un ordinateur qui ne vous sert plus ? Donnez-lui une seconde vie !
Ordinateurs portables ou fixes acceptés
Ils seront recyclés, réparés ou réutilisés pour des projets solidaires.
Dépôt : MJC Maison de Suède – 5 rue de Suède, Rennes
Infos : 02 99 51 61 70
Merci pour votre contribution au recyclage et à la solidarité !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-24T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-06-05T19:00:00.000+02:00
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0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com
MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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