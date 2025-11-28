Nous reviendrons au printemps – Biennale Némo Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse

Nous reviendrons au printemps – Biennale Némo 28 et 29 novembre Le Cube Garges Val-d’Oise

Tarif : spécial : 5€ / réduit : 10€ / plein : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T20:00:00 – 2025-11-28T22:00:00

Fin : 2025-11-29T20:00:00 – 2025-11-29T22:00:00

La pièce sera présentée les 28 et 29 novembre au Cube Garges dans le cadre de la Biennale Némo, un festival international arts-sciences de référence dédié aux arts numériques, aux performances audiovisuelles, et aux performances live liées aux nouvelles technologies.

Adapté par Simón Adinia Hanukaï avec son équipe au plateau, le spectacle plonge le public dans l’œuvre iconique de Tchekhov en mêlant mouvement, musique et interaction. Les spectateurs sont placés au cœur de cette histoire familiale, grâce à un dispositif qui les invite à explorer le monde qui les entoure pour découvrir ce qui, à la racine, empoisonne la cerisaie stérile.

Nous reviendrons au printemps conserve l’essence des questions soulevées par Tchekhov à l’aune des enjeux qui secouent l’Europe du XXIe siècle : qui peut aujourd’hui appeler la cerisaie sienne ?

Une navette sera mise en place par Némo et le Cube pour ramener les spectateurs à Paris après le spectacle.

Le Cube Garges 40 Av. du Général de Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d'Oise Île-de-France

Kaimera productions – Simón Adinia Hanukai immersif Tchekhov

Pascal Bouclier 2023