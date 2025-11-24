NOUS REVOILA PARIS – AUDITORIUM DE MEGACITE Amiens

NOUS REVOILA PARIS Début : 2025-11-24 à 15:00. Tarif : – euros.

UNDERSHOW PRODUCTIONS & SPECTACLE RGRPrésententNOUS REVOILÀ PARISEnfin le spectacle référence qui va incarner la fusion parfaite entre glamour, extravagance et sophistication. Bienvenue en immersion totale dans le Paris de la fête et de la joie avec tous ses excès, mais toujours dans l’élégance.Nous vivrons ensemble un voyage temporel des années 20 à aujourd’hui : Un siècle d’histoire parisienne rien que pour plaisir : une excuse unique de retrouver Maurice Chevalier, Mistinguett, Bourvil, aux côtés de Yves Montand, Jacques Dutronc et Michael Bublé et Zazie.Ce spectacle est une invitation à retrouver devant vos yeux tous les marqueurs de la culture musicale parisienne.Des rues de paris avec ses gangsters du passé aux clubs musicaux actuels sous modèle New-Yorkais, de l’ambiance de la métropole à la fraicheur des iles vous serez emmenez dans une traversée inédite pour comprendre le Paris contemporain.Vous voyez déjà certainement des images d’épinal de la période emblématique des années folles où les femmes dansaient le Charleston en robe charleston et où les hommes arboraient fièrement leur smoking et leur nœud papillon. Bousculons nos acquis et revisitons ensemble tout ce qui fait le Paris d’aujourd’hui marqué par la belle époque et les influences américaines et exotiques.Nos danseurs seront élégants, nos danseuses porteront plumes et robes typiques de chaque décennie, nos musiciens/chanteurs interprèteront des musiques et chansons influencées par des rythmes de swing, de jazz, d’opérette française, de variété et même de rock qui en font un répertoire d’une richesse, d’une impertinence et d’une joie inouïes.Notre troupe de 19 artistes a révolutionné le genre pour vous offrir un show plein de souvenirs servis par des innovations technologiques et des arrangements musicaux et chorégraphiques modernes.Laissez vous transporter avec nous par un tourbillon de sensations emplies de couleurs et de joie contagieuse.RENSEIGNEMENT / PMR 01 84 16 15 52

AUDITORIUM DE MEGACITE AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80