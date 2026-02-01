Nous sommes à 20 000 lieues Atelier Dulcie-September Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-13 19:15 – 20:45

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Inscriptions : https://forms.gle/a5a4M5PfruBCYNR49 Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

L’association Lueur Animalis et Ethosph’r vous proposent de venir découvrir les poissons ! Que ce soit dans la Loire, l’Erdre, les douves du Château de Ducs de Bretagne, nous croisons régulièrement des poissons. Mais les connaissons-nous vraiment ? Pendant cet atelier, nous en apprendrons un peu plus sur ce qui fait que nous nous sentons si éloignés d’animaux dont nous sommes pourtant proches. Ensuite, au cours d’une séquence qui se veut participative, nous essayerons de réhabiliter les poissons : de découvrir ce dont ils sont vraiment capables, en utilisant les connaissances en éthologie. Les poissons ont très peu de récits qui leur sont propres : la fin de cet atelier sera l’occasion d’y remédier ! Mieux comprendre les poissons permet aussi de mieux les protéger. L’atelier Dulcie September nous accueille au sein de la salle Gouge : un lieu qui permet le partage d’idées, d’histoires et qui accueille de nombreuses associations et activités ! Lueur Animalis est une association nantaise qui vise à sensibiliser le grand public au bien-être des animaux, qu’ils soient sauvages, domestiques, liminaires pour apprendre à cohabiter avec eux, en utilisant une approche scientifique et culturelle. Gratuit sur inscription : https://forms.gle/a5a4M5PfruBCYNR49

Atelier Dulcie-September Centre-ville Nantes 44000

