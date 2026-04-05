Nous sommes des voix sans bouche – Festival Handiclap Esplanade des Riveurs Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-24 18:00 – 18:50

Gratuit : non 5 € à 12 € 12 € tarif plein – 8 € tarif réduit – 5 € tarif très réduit Billetterie en ligne sur handiclap.fr/billetterie Tout public

Chansons pour toutes et tous Démarré en pleine période de COVID et de confinement, « Nous sommes des voix sans bouche » a abouti en 2022 à une création associant 15 musiciennes et musiciens amateurs en situation de handicap et le chanteur Dominique A, saluée par une standing ovation de 10 minutes.Aujourd’hui, les « Voix sans bouches » continue de délivrer un véritable message sur la place de chacun dans notre société, car de ce concert il ressort une formidable énergie qui se dégage, couplée à cette bonne humeur et ce plaisir des artistes d’être sur scène. Tout public Durée : 50 min. Sous chapiteau

Esplanade des Riveurs Île de Nantes Nantes 44200



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