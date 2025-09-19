Nous sommes la mauvaise herbe Naillat

14 LE MONTEIL Naillat Creuse

Vendredi 19 septembre, a grange des objets perdus accueillera la conférence action poétique Nous sommes la mauvaise herbe de Youna M.
qui a pour thème les OGM et la lutte des faucheur.euses volontaires.

La représentation aura lieu à 20h au 14 le monteil 23800 Naillat.

Les places étant limitées, il est fortement conseillé de réserver au 05 55 89 25 97 ou par courriel.   .

14 LE MONTEIL Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 25 97 

