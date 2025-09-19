Nous sommes la mauvaise herbe Naillat
Nous sommes la mauvaise herbe Naillat vendredi 19 septembre 2025.
Nous sommes la mauvaise herbe
14 LE MONTEIL Naillat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Vendredi 19 septembre, a grange des objets perdus accueillera la conférence action poétique Nous sommes la mauvaise herbe de Youna M.
qui a pour thème les OGM et la lutte des faucheur.euses volontaires.
La représentation aura lieu à 20h au 14 le monteil 23800 Naillat.
Les places étant limitées, il est fortement conseillé de réserver au 05 55 89 25 97 ou par courriel. .
14 LE MONTEIL Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 25 97
English : Nous sommes la mauvaise herbe
German : Nous sommes la mauvaise herbe
Italiano :
Espanol : Nous sommes la mauvaise herbe
L’événement Nous sommes la mauvaise herbe Naillat a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Pays Dunois