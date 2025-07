« Nous sommes tous » Archives de Rennes Rennes

« Nous sommes tous » Archives de Rennes Rennes Samedi 20 septembre, 18h00

Inscription en ligne (à partir du 1er/09/25)

Spectacle sur la généalogie (à partir de 12 ans)

En 1986, Guillaume a 16 ans. « Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d’immigrés ! » Mais elle vient d’où sa troisième génération à lui ? Il a besoin de le savoir. Alors il s’y met. Il se lance dans la généalogie. Pour savoir. D’où il vient. Le Brésil ? Le Mali ? La Suisse ? La Thaïlande ? Quel ailleurs ? En 2025 il a 55 ans, et beaucoup de choses à raconter.

Organisé dans le cadre des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, en partenariat avec la Compagnie La Bricole.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T19:30:00.000+02:00

Archives de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France Rennes 35700