Nous sommes tous des minorités Bibliothèque – 5e étage Rennes Vendredi 17 octobre, 17h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

La philosophe Juliette Speranza est allée à la rencontre de personnalités (Gabrielle Deydier, Nicolas Joncour,…) issues de différentes minorités.

Nourrie par ces témoignages et de nombreuses références philosophiques, l’analyse de **Juliette Speranza** donne des clés pour dépasser l’actuel débat sur le wokisme, réfléchir au regard sur les différences et particularismes dans nos sociétés et le faire évoluer. Plutôt qu’une menace, l’émergence de minorités n’est-elle pas au contraire le signe d’une société en bonne santé ?

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de Nous sommes tous des minorités (éditions du Faubourg).

Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine