Nous, sorcière et sauvage Médiathèque de Barbentane Barbentane

Vendredi 19 septembre 2025 à partir de 18h. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Spectacle « Nous, sorcière et sauvage ».

Dans le cadre de la programmation de la Bibliothèque départementale, découvrez l’épopée sonore et musicale d’après Sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet (Ed. Rives, 2021).

Agnès Audiffren et Céline Giusiano se sont inspirées de l’essai Sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet.



Une invitation à repenser la place des femmes dans la société, à libérer leur parole et à renforcer leur solidarité. Accompagnées par la clarinette ou la flûte, leurs voix se font entendre féminines, harmonieuses puis peu à peu, disruptives, enfiévrées, éclatantes…



Sur réservation.



Du 17 septembre 2025 au 31 juillet 2026, retrouvez des événements liés à Nous, Sorcière et Sauvage dans les bibliothèques du département des Bouches-du-Rhône. .

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr

